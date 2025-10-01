Al via il nuovo Centro unico di prenotazione per rendere più accessibile la sanità regionale

Azienda Zero ha formalizzato l'aggiudicazione della gara per la piattaforma del Nuovo Centro Unico di Prenotazione (CUP) al raggruppamento di imprese guidato da GPI S.p.A., realtà di riferimento nel settore della sanità digitale.

L'intervento, del valore di 7,2 milioni di euro, prevede la realizzazione di un'infrastruttura tecnologica che andrà a potenziare l'intero sistema di prenotazione regionale. La piattaforma garantirà un'interfaccia unificata per cittadini e operatori, semplificando le procedure di prenotazione, modifica e annullamento delle prestazioni sanitarie. L'integrazione con i sistemi informativi regionali consentirà una gestione coordinata e aggiornata delle disponibilità, ottimizzando i flussi e l'utilizzo delle risorse.

Al centro del progetto sono previsti servizi di assistenza dedicati e percorsi formativi digitali, studiati per accompagnare sia gli utenti che il personale sanitario nell'utilizzo della nuova piattaforma. Il modello di manutenzione continua assicurerà elevati standard di qualità e l'adeguamento tecnologico nel tempo.

L'Assessore alla Sanità Federico Riboldi: «Con questo intervento affrontiamo in modo determinato una delle criticità più avvertite dai cittadini. La nuova piattaforma ci fornisce gli strumenti operativi per ottimizzare la gestione delle agende e rendere tangibile il nostro impegno per la riduzione dei tempi di attesa. È un passaggio necessario per dare risposte concrete a chi ha diritto a ricevere prestazioni sanitarie in tempi certi».

Il Direttore Generale di Azienda Zero, Adriano Leli: «Stiamo dotando il Piemonte di uno strumento all'altezza delle esigenze dei cittadini. Questa piattaforma rappresenta l'infrastruttura digitale su cui costruire un servizio più moderno ed efficiente. L'integrazione profonda con i sistemi esistenti e le funzionalità evolute ci permetteranno non solo di erogare il servizio, ma di farlo con una visione di lungo periodo, introducendo progressivamente strumenti sempre più avanzati per la gestione delle prenotazioni».

Il nuovo CUP si inserisce nel percorso di innovazione dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi nazionali di potenziamento della sanità digitale e di miglioramento dell'accesso alle cure.

Nel dettaglio la nuova piattaforma introdurrà tre novità principali:

1. Integrazione con l’Intelligenza Artificiale: il sistema utilizzerà algoritmi per velocizzare la gestione delle prenotazioni e per indirizzare meglio i pazienti verso i percorsi di cura appropriati, soprattutto per cronici e fragili. Sarà inoltre utilizzata per programmare al meglio dinamicamente l'offerta sanitaria rispetto alla domanda dei cittadini.

2. Accessibilità universale: sarà progettato per essere facilmente utilizzabile anche da anziani e persone con disabilità, con un’interfaccia semplificata e canali diversificati di accesso (sportelli fisici, telefono, piattaforme digitali, app) e grazie all’assunzione degli operatori telefonici avremo più disponibilità, formazione e precisione nella consulenza.

3. Presa in carico integrata: non solo prenotazioni, ma anche gestione coordinata dei percorsi sanitari, in coerenza con gli obiettivi del nuovo Piano Socio-Sanitario Regionale e con gli investimenti digitali del PNRR, che comprendono fascicolo sanitario elettronico e telemedicina. Le persone non dovranno più richiamare, ma verranno prese in carico e richiamate alla prima pronta disponibilità.