Arriva la magia dell’autunno, torna domenica la festa di via Borgaro

Domenica 5 ottobre, dalle 9 alle 20, le strade di Madonna di Campagna si riempiranno di musica, colori e divertimento grazie alla nuova edizione della festa di via Borgaro, appuntamento ormai atteso e riconosciuto come uno dei momenti più vivaci della vita di quartiere.

Un chilometro di divertimento

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Commercianti di Via Borgaro con il patrocinio della Circoscrizione 5, non è solo un’occasione di intrattenimento, ma anche un invito a riscoprire e sostenere il commercio di vicinato. La festa si estenderà per un chilometro: da largo Borgaro a via Lucento e piazza Villari.

Il programma

Il programma prevede la partecipazione delle bancarelle dei commercianti e di artigiani locali. Oltre a musica, spettacoli e attività pensate per tutte le età. Quest’anno la festa avrà anche un’anima solidale, rafforzando il legame tra cittadinanza e territorio. “La nostra è una festa che unisce - spiega il coordinatore al Commercio della 5, Alfredo Ballatore -. Unisce i negozianti ai cittadini, le famiglie ai giovani, il divertimento alla solidarietà. Crediamo che la vitalità di un quartiere passi anche dalla capacità di fare rete e di sostenersi reciprocamente”.