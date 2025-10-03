Nichelino, fa irruzione in farmacia con pistola e volto coperto: 800 euro il bottino

Non solo la rissa finita a coltellate ad un semaforo lo scorso weekend, a Nichelino pochi giorni fa si sono vissuti momenti di paura anche in una farmacia di via Giusti.

Armato e con il volto coperto

Il negozio, già vittima di una rapina (in quel caso non andata a buon fine) sei mesi fa, è stato nuovamente visitato dai ladri. Un uomo a volto coperto è entrato nell'interno ed ha portato via l'incasso della giornata, circa 800 euro, dopo aver minacciato con una pistola chi si trovava dietro al bancone.

800 euro il bottino, poi la fuga

Poi, fuggendo con il denaro, ha intimato di non chiamare le forze dell'ordine, prima di sgommare via all'esterno su una moto. Indagano carabinieri e polizia locale: le immagini delle telecamere di zona potrebbero fornire indizi utili, anche se il casco e il viso coperto giocano a favore dell'autore della rapina.