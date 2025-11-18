A Nichelino tornano i buoni spesa di Natale per aiutare le famiglie in difficoltà

A Natale si è tutti più buoni, si è soliti dire, ma c'è chi dai proclami e dalle parole passa ai fatti. La città di Nichelino rinnova anche nel 2025 un sostegno concreto alle famiglie che ne hanno più bisogno: fino al prossimo 26 novembre è possibile presentare domanda per i nuovi buoni spesa di Natale.

Una iniziativa che, soprattutto negli anni del Covid, quando all'emergenza sanitaria si era aggiunta quella economica, era risultata importante per molti nuclei.

Come e cosa serve per presentare la domanda

Una iniziativa dedicata ai nuclei residenti con ISEE entro i € 7.000. Alla domanda, che può essere presentata solo online, è necessario allegare un documento di identità e il modello ISEE in corso di validità.

È attivo, sul territorio della Città di Nichelino, uno “Sportello Assistenza Informatica Digitale” gratuito nei seguenti punti:

Anagrafe lunedì e giovedì 8.30-12.30

lunedì e giovedì 8.30-12.30 Palazzo Torre mercoledì 8.30-12.30/13.30-16.30

mercoledì 8.30-12.30/13.30-16.30 Centro Anziani “Grosa” martedì 9-12/14.30-16.30 e giovedì 14.30-18.30

Per appuntamenti è possibile telefonare al numero al 3929010037.

Un modo per aiutare anche gli esercizi di vicinato

"Anche quest’anno sentiamo come un aiuto sotto le Feste possa rappresentare un vero respiro per quelle famiglie che ogni giorno affrontano difficoltà e imprevisti - ha spiegato l'assessore Giorgia Ruggiero - Fino al 26 novembre è possibile richiedere i buoni spesa, utilizzabili presso gli esercizi commerciali di Nichelino che aderiscono all’iniziativa: un modo per dare una mano a chi ne ha bisogno e, allo stesso tempo, per sostenere le attività della nostra città".

Per ulteriori info: https://comune.nichelino.to.it/novita/buoni-spesa-di-natale-2025/?