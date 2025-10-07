Il Museo del Grande Torino rende omaggio a Gian Paolo Ormezzano

Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata inaugura la nuova stagione culturale 2025-2026 con una mostra dedicata a Gian Paolo Ormezzano, indimenticabile maestro del giornalismo sportivo e grande tifoso del Toro, scomparso dieci mesi fa.

“Il Toro non è una squadra: è un sentimento, una storia, una famiglia. W noi.” L’inaugurazione si terrà domenica 12 ottobre alle ore 10,30 con ingresso libero, alla presenza di familiari, amici e colleghi. La mostra”W NOI” resterà aperta fino a domenica 30 novembre 2025, visitabile nei consueti orari del Museo.

Conosciuto da tutti come G.P.O., Ormezzano ha attraversato oltre mezzo secolo di storia raccontando le più grandi imprese sportive: 25 Olimpiadi, 28 Giri d’Italia, 15 Tour de France, senza dimenticare l’epocale conquista della Luna nel 1969, narrata da Cape Canaveral. Alla passione per lo sport si è sempre affiancato l’amore infinito per il Torino, che lo ha accompagnato lungo tutta la sua carriera.

Nato e cresciuto giornalisticamente a Tuttosport, di cui fu Direttore dal 1974 al 1979, Ormezzano approdò poi a La Stampa, dove continuò a raccontare lo sport con la sua penna inconfondibile anche negli anni successivi alla pensione. Storica firma di Famiglia Cristiana e de Il Giornalino, ha lasciato un segno profondo non solo nella professione, ma anche nel cuore dei lettori. Da trent’anni porta il suo nome anche il Toro Club di Melfi, conosciuto per la vitalità dei suoi eventi culturali.

Il Museo gli rende così un doveroso tributo con la mostra “W NOI”, allestita nella Sala della Memoria. Articoli, fotografie e ricordi personali – messi generosamente a disposizione dalla famiglia – offriranno ai visitatori un ritratto autentico del grande giornalista e del suo legame con il mondo granata.

Il Museo del Toro si trova a villa Claretta Assandri in via G.B. La Salle 87 a Grugliasco, comune in provincia di Torino. Gli orari di apertura sono il sabato dalle 14 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 17,00. È possibile prenotare le visite guidate con prenotazione online.