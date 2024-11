Gtt, le linee 23 e 26 serale sono un flop. L'azienda: "In alcuni momenti fanno corse senza passeggeri"

Infatti le due corse avrebbero dovuto avvicinare i due quartieri torinesi con il cimitero e le scuole di Mappano, a seguito proprio di molte richieste avanzate dai residenti alla Circoscrizione 6. Ma dalle segnalazioni ai reali passeggeri la realtà parrebbe essere diversa: si contano cifre davvero basse per le due linee , con un numero medio di passeggeri di 3,2 per la linea 23 e di 0,96 per la linea 26.

In particolare i dati, rilevati non dai bip ma da personale a bordo, nelle corse con partenza alle ore 7.15 e 14.03 del 23, evidenziano un numero medio pari a sette passeggeri. Mentre per le altre corse sono stati rilevati valori decisamente più bassi: su 72 corse in un unico caso si evidenzia un carico massimo pari a una persona, in tutti gli altri i valori medi sono pari a circa due unità. Per il 26 la giornata con meno saliti in assoluto è stata rilevata essere quella di sabato, proprio nelle giornate in cui i tecnici Gtt, stupiti, si sarebbero aspettati un utilizzo maggiore.

"Indicativamente il 23 ha un media di 3, due passeggeri con carico massimo di 11 persone, per il 26 invece nella parte serale il numero medio è di 0,96, non arrivando nemmeno al passeggero in serata – ha spiegato l'assessore alla Viabilità di Torino Chiara Foglietta –Purtroppo senza dati non si capisce la reale necessità del territorio, abbiamo pochi autisti e molte segnalazioni di problemi di pullman pieni o in ritardo. Il trasporto pubblico è collettivo e non risponde quindi alle esigenze del singolo cittadino".