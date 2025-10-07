Protesta per Gaza nella ricorrenza dell'attentato di Hamas: almeno seimila persone in corteo tra cori e bandiere

Due anni fa, l'attacco terroristico di Hamas dentro i confini di Israele che ha causato 1.200 morti e centinaia di feriti e ostaggi. Due anni dopo, migliaia di persone stanno manifestando in piazza Castello contro la reazione di Israele, che nei 24 mesi successivi ha ucciso 66 mila gazawi compresi bambini, medici, operatori umanitari e giornalisti.

Le persone si sono radunate a partire dalle 19:30 nonostante il divieto della Questura per motivi di ordine pubblico, vista la scelta della data e i disordini nelle scorse manifestazioni. Partiti e sindacati confederati non hanno aderito e sono stati criticati di opportunismo dai manifestanti, sono però presenti Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e i sindacati di base USB e Si Cobas.