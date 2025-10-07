Circoscrizione 2, si dimette il coordinatore Massimo Sola

Sì è dimesso il coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 2, Massimo Sola. La notizia è stata data dal presidente del centro civico, Luca Rolandi, in apertura del Consiglio odierno, durante le consuete comunicazioni.
Sola lascia la sesta commissione per motivi personali, ora il suo posto verrà preso ad interim dal presidente che da mesi ha già in carico le mansioni della quinta commissione. Una doppia ferita che dovrà, giocoforza, essere sanata al più presto con due nuove nomine. Ammesso che i partiti riescano a mettersi d’accordo sui candidati.