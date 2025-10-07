La Coalizione Civica Venariese all'attacco del sindaco Giulivi: "In 5 anni raddoppiati i debiti della città"

La campagna elettorale non è ancora iniziata, ma la Coalizione Civica Venariese va decisa all'attacco del sindaco Fabio Giulivi e della sua amministrazione. "In 5 anni 𝐡𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐦𝐮𝐭𝐮𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝟐𝟏 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨, indebitando ogni cittadino — neonati compresi — di circa 700 euro", è l'accusa rivolta alla Giunta. "Ha praticamente 𝐫𝐚𝐝𝐝𝐨𝐩𝐩𝐢𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐢 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐕𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐯𝐞𝐯𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐮𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐧𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 precedenti".
Come se non bastasse, viene sottolineato che la giunta Giuvi ha "𝐦𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐥𝐞 𝐟𝐚𝐬𝐜𝐞 𝐈𝐒𝐄𝐄 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐝𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐓𝐀𝐑𝐈, 𝐟𝐚𝐜𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐜𝐫𝐞𝐬𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐫𝐢𝐟𝐢𝐮𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐥𝐭𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞. Ha 𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐢 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐦𝐦𝐨𝐧𝐝𝐢𝐳𝐢𝐚, 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢 𝐬𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐨 𝐚𝐢 𝟏𝟎𝟔 € 𝐢𝐧 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐆𝐢𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐢𝐫𝐢𝐨, politicamente alleata della destra di Giulivi, e applicati in tutto il Piemonte. E nel frattempo ha svuotato il bilancio, tanto che oggi 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐧𝐨 𝐢 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐥’𝐞𝐫𝐛𝐚 𝐨 𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐮𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚". L'affondo è molto diretto e deciso: "𝐌𝐚𝐢 𝐧𝐞𝐬𝐬𝐮𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐚𝐯𝐞𝐯𝐚 𝐬𝐩𝐞𝐬𝐨 𝐜𝐨𝐬𝐢̀ 𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐞 𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐚𝐭𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐨 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢", accusa la Coalizione Civica Venariese .