A La Loggia arriva una pediatra: "Ma solo per i bimbi da zero a 6 anni"

Dopo mesi di assenza, a La Loggia torna finalmente un pediatra. A fine aprile scorso la dottoressa Auxilia Foco ha cessato l'attività e si è ritirata, lasciando così 500 bimbi senza dottore.

Apre uno studio

Il primo bando per trovare un sostituto è andato deserto, ma finalmente qualcosa si muove, come chiarito dall'assessore alla Sanità Federico Riboldi su sollecitazione della consigliera del PD Laura Pompeo.

Un pediatra di Nichelino ha infatti dato la disponibilità ad aprire un ambulatorio secondario a La Loggia: i piccoli pazienti nella fascia zero-6 non compiuti sono quindi stati assegnati a questo medico.

Più complessa la situazione dei bimbi più grandi, che devono fare ricorso o ad un dottore della mutua oppure rivolgersi a un pediatra di Moncalieri o Trofarello, comuni cioè facenti parte del distretto sanitario.