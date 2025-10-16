“Next” di Banca Territori del Monviso: al via l’evento di lancio della Young Community il 25 ottobre a Carmagnola

Dopo l’annuncio ufficiale della nascita di Next – la Young Community di Banca Territori del Monviso, la Banca invita tutti i giovani del cuneese e torinese a partecipare all’evento di lancio in programma sabato 25 ottobre al Carmasport di Carmagnola, in Corso Roma 24; un pomeriggio e una serata interamente dedicati alla creatività, alla formazione e al divertimento.

L’appuntamento segna l’avvio ufficiale del percorso di Next, un progetto che mira ad avvicinare il mondo del credito cooperativo ai giovani, offrendo loro occasioni di crescita, incontro e partecipazione attiva alla vita della Banca.



I WORKSHOP

Dalle 18:00 alle 19:30, si potrà partecipare a due workshop gratuiti pensati per esplorare il potenziale delle proprie passioni e delle proprie competenze:

• “Dalle passioni ai social” con Isidaurum, content creator e influencer che racconterà come trasformare interessi e talenti personali in contenuti con un reale potenziale online.

• “Public speaking e stand up comedy” con Davide D’Urso, influencer e performer, che mostrerà come parlare in pubblico non significhi solo recitare un discorso, ma condividere un messaggio in modo autentico e coinvolgente.



APERITIVO E OPEN STAGE

Al termine dei workshop, dalle 19:30 alle 21:00, a tutti i partecipanti ai laboratori formativi BTM offrirà un ricco aperitivo con giro pizza. Durante l’aperitivo, il palco si animerà con un open stage che vedrà alternarsi band, cantanti e DJ del territorio, offrendo spazio e visibilità ai giovani talenti locali.



DALLE 21:00, GRANDE FESTA CON IL DJ SET DI SCUOLAZOO

La serata proseguirà dalle 21:00 con un DJ Set firmato ScuolaZoo, per concludere l’evento con musica, energia e la presentazione ufficiale del progetto Next – Btm Young Community alla comunità giovanile del territorio.

Entrare in Next significa diventare parte di una community che offrirà eventi gratuiti per tutto il 2025 e il 2026, workshop tematici e occasioni di crescita professionale e personale.

I partecipanti potranno non solo iscriversi alla community, ma anche candidarsi come Advisor per far parte dell’Advisory Board di Next. Un ensemble più ristretto di 20 giovani che sarà suddiviso in gruppi di lavoro tematici con il compito di sviluppare progetti che verranno candidati per essere finanziati dalla Banca.

“Next rappresenta un investimento nel futuro del nostro territorio e nelle persone che lo abitano – commenta Luca Murazzano, Direttore Generale di Banca Territori del Monviso –. Attraverso questa community vogliamo ascoltare i giovani, dare loro spazio e accompagnarli nella realizzazione di idee e progetti concreti".

