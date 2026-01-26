A Bussoleno la presentazione delle "Staffette della memoria"

Le Unioni Montane della Val di Susa hanno partecipato al bando aperto dalla Città metropolitana di Torino per la valorizzazione della storia locale in occasione dell'80° anniversario della Liberazione con un progetto che ha coinvolto il liceo Norberto Rosa (dipartimento di storia) che, con i suoi studenti e le sue studentesse, ha geolocalizzato, mappato e fatto un inventario dei luoghi della Resistenza in Valle di Susa, dando vita a una mappa interattiva ricca di approfondimenti.

Un progetto ambizioso, ma reso possibile anche grazie alle preziose collaborazioni con le sezioni Anpi della Valle di Susa e all’attento lavoro di Elisabetta Serra, assessora alla Memoria Storica per l’Unione Montana Valle Susa.

La mappa interattiva è ora accessibile tramite QR Code stampati su targhe realizzate e installate dall'Unione Montana Valle Susa, ed è per questo che il 27 gennaio, alle ore 14:30, si terrà presso l’aula magna del liceo Norberto Rosa di Bussoleno (piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 5) la presentazione del progetto.

La Giornata della Memoria sarà l’occasione per toccare con mano un progetto che parla di storia, ma per riflettere sul presente.