Processo Eternit, Schmidheiny condannato per la morte di un operaio a Cavagnolo

La Corte d’Appello di Torino ha confermato la condanna a un anno e otto mesi per Stephan Schmidheiny, ex magnate dell’Eternit, per omicidio colposo in relazione alla morte di Giulio Testore, operaio dello stabilimento di Cavagnolo. La sentenza, pronunciata oggi, arriva in un contesto segnato dalla prescrizione incombente, prevista per aprile 2025.

Il processo d’appello bis era stato avviato dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione lo scorso maggio. In precedenza, Schmidheiny era stato condannato in primo grado a quattro anni per due omicidi colposi, ma in appello la pena era stata ridotta a un anno e otto mesi per la sola morte di Testore, mentre per Rita Rondano, deceduta per mesotelioma, l’imputato era stato assolto. La Cassazione aveva richiesto un secondo giudizio per verificare meglio il nesso causale tra le condizioni di lavoro e il decesso di Testore, giudicando la precedente sentenza contraddittoria e insufficiente nelle motivazioni.