Volley A1/F: a Villafranca Piemonte il derby del riscatto

La Monviso Volley è tornata senza punti da Perugia, perdendo 3-0 sotto i colpi delle Black Angels. L’Honda Cuneo Granda Volley invece ha fatto il miracolo, battendo 3-0 la marziana Savino Del Bene Scandicci.

Domani, domenica 19 ottobre, alle 17, al Pala Bus Company il derby piemontese sarà un’occasione di riscatto per la società di Pinerolo-Villafranca Piemonte, che dovrà ritrovare la concentrazione e il ritmo mostrato contro Macerata, 6 giorni fa. Una vittoria piena, permetterebbe anche di sorpassare ‘le gatte’ in classifica, che sono a quota 5 contro i 3 della Wash4green.