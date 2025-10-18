 / Sport

Volley A1/F: a Villafranca Piemonte il derby del riscatto

Dopo lo stop con Perugia, Monviso Volley incontra ‘le gatte’ di Cuneo, che hanno graffiato Scandicci

Un punto della gara dello scorso campionato (foto di Christian Bosio)

La Monviso Volley è tornata senza punti da Perugia, perdendo 3-0 sotto i colpi delle Black Angels. L’Honda Cuneo Granda Volley invece ha fatto il miracolo, battendo 3-0 la marziana Savino Del Bene Scandicci.

Domani, domenica 19 ottobre, alle 17, al Pala Bus Company il derby piemontese sarà un’occasione di riscatto per la società di Pinerolo-Villafranca Piemonte, che dovrà ritrovare la concentrazione e il ritmo mostrato contro Macerata, 6 giorni fa. Una vittoria piena, permetterebbe anche di sorpassare ‘le gatte’ in classifica, che sono a quota 5 contro i 3 della Wash4green.

