Auto si ribalta fra Gerbole e Orbassano: momenti di paura

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, domenica 20 ottobre, sulla strada che da Gerbole conduce a Orbassano. Una rotonda già normalmente molto insidiosa, è diventata ancora più ostica con l'asfalto reso viscido dalla pioggia del mattino: il risultato è stato che una vettura si è cappottata.

Ancora non è chiaro se si sia trattato di un errore del conducente, di un attimo di distrazione o di un problema meccanico che ha reso l'auto ingovernabile, fatto sta che il mezzo si è ribaltato, facendo passare momenti di paura anche alle auto che sono sopraggiunte poco dopo.

Ma la zona, evidentemente, oggi è stata soggetta a diversi 'fuori programma': alcune centinaia di metri più avanti, andando in direzione di Cumiana, un'altra vettura ha avuto problemi, essendo finita contro il guard rail per aver preso forse lo svincolo in maniera (e con una velocità) non adeguata.