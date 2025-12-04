Sgombero in via Aosta, Atc recupera un altro alloggio occupato

Negli ultimi mesi si è intensificata l’attività di controllo sulle occupazioni abusive all’interno delle case popolari della Circoscrizione 7. Nella serata di mercoledì le forze dell’ordine sono intervenute in via Aosta 31, all’interno di uno stabile Atc, per liberare un appartamento occupato irregolarmente.

L’operazione

L’operazione è stata condotta dalla polizia di Stato e dalla Polizia Locale di Torino, con il supporto operativo dell’Agenzia Territoriale per la Casa, intervenuta con le proprie maestranze per mettere in sicurezza l’appartamento al piano terra, occupato da diversi anni e lasciato in precarie condizioni.

Durante l’operazione, i due occupanti sono stati accompagnati fuori dall’alloggio e successivamente condotti via dalla Polizia. L’intervento dopo numerose segnalazioni da parte dei residenti del quartiere Aurora e dei comitati di zona, che da tempo denunciavano la situazione chiedendo un’azione tempestiva.

“Altro passo avanti”

“Ogni alloggio recuperato - commenta il presidente di Atc, Maurizio Pedrini - è un passo avanti estremamente importante nel ripristino della legalità, in un’area della città in cui la richiesta di sicurezza da parte dei residenti è forte. Ringrazio le forze dell’ordine il loro intervento”.

“La vicenda - racconta il presidente del centro civico, Luca Deri -, era stata più volte portata all’attenzione del Tavolo di Osservazione della Circoscrizione 7, alla presenza dell’assessore Porcedda, e rientra in un più ampio piano di monitoraggio e ripristino della legalità negli alloggi popolari dell’area”.

Dieci sgomberi

Dopo l’operazione del dicembre 2024, con l’intervento di ieri salgono a 10 gli appartamenti recuperati nel complesso di via Aosta, un centinaio complessivamente le case popolari tornate nella disponibilità dell’Agenzia dall’inizio dell’anno ad oggi.

