Rifiuti abbandonati, ancora problemi con le ecoisole a San Donato: protesta davanti alla Circoscrizione

Fontana (FI): "No alla commissione online"

Protesta di Forza Italia ieri sera davanti alla Circoscrizione 4, dove avrebbe dovuto svolgersi una commissione dedicata ai rifiuti in presenza, poi spostata due giorni fa online. La motivazione? Problemi dovuti al riscaldamento non funzionante nella sala riunioni, come spiegano dall'ente decentrato, che avrebbe obbligato i consiglieri a partecipare alla seduta con il cappotto.

Il presidio

Un cambiamento che però non è piaciuto agli azzurri e ai cittadini presenti, che hanno deciso di dare il via ad un piccolo presidio davanti alla Circoscrizione 4. "Siamo qua - spiega il segretario cittadino di Forza Italia Marco Fontana - perché abbiamo assistito all'ennesimo maltrattamento da parte della politica ai cittadini di Borgo Campidoglio, Parella e San Donato".

Problemi sulla raccolta rifiuti

"Noi non accettiamo -prosegue- che la Commissione sia online: c'erano dei residenti che sono qua per denunciare dei problemi reali della raccolta rifiuti". Da tempo in questa zona di Torino ovest si registrano dei disservizi legati alla raccolta differenziata. Ad inizio 2024 c'è stata anche una raccolta firme per risolvere i problemi di rifiuti di San Donato, in particolare nella parte bassa del quartiere.

Le ecoisole

Dal 2021 nella zona sono presenti le ecoisole, ovvero cassonetti utilizzabili solo dai residenti con l'utilizzo di una tessera, che finiscono per essere inondate di rifiuti che finiscono alla base delle campane e per strada. All'epoca i firmatari si erano mobilitati per chiedere l'incremento dei passaggi da parte di Amiat.

Problemi che continuano a trascinarsi, come dimostra la protesta di ieri sera davanti alla Circoscrizione 4. "Se convochi - rincara Fontana- una commissione in presenza, ci sono delle persone che si sono organizzate: c'è bisogno del rispetto per i lavoratori. Lo troviamo intollerabile"

Presenti anche gli altri consiglieri di Forza Italia Walter Caputo e Felice Scavone. Gli azzurri in passato si erano anche attivati per via Cena, dove i residenti denunciavano dei miasmi provenienti dai bidoni, che sono poi stati trasferite.

Alcuni residenti di via Balbis si erano addirittura rivolti all'avvocato per chiedere lo spostamento dell'ecoisola 254. In protesta anche Laura Zoccali, prima firmataria del Diritto di Tribuna su San Donato: "Vogliamo avere risposte concrete: la situazione è allarmante".

A replicare agli attacchi di Forza Italia è il presidente della Circoscrizione 4 Alberto Re: "Non capisco la polemica: la commissione sulla raccolta differenziata si è svolta regolarmente in video conferenza dalle 18.30 alle 20.45, alla presenza di Amiat, Ciclo Rifiuti e Polizia Municipale, dando la possibilità a tutti e tutte di intervenire" . "Tutte le forze politiche - continua - hanno evidenziato la necessità di implementare i controlli e le relative sanzioni, sostenendo anche la necessità di una maggiore frequenza nella pulizia delle isole ecologiche e delle immediate vicinanze. Tutto ciò a testimonianza del fatto che c’è anche condivisione nel merito di alcuni problemi e volontà di risolverli".