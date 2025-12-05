Cavour piange il giovane ‘lottatore’ Alessandro Antonicelli

Aveva scoperto due anni fa di essere affetto da una forma rara di cancro all’ossa: un osteosarcoma condroblastico. Era successo poco dopo la gioia della laurea in biologia e in un anno che voleva essere di rivalsa. Alessandro Antonicelli, 26enne cavourese, ha parlato della tremenda notizia sui social, continuando a lanciare messaggi positivi e a dedicarsi al fitness, tra lavoro e passione. La sua pagina Instagram è seguita da 152.000 follower. Lì e su Facebook ha continuato a raccontare la sua battaglia e di recente ha lanciato una raccolta fondi per dei cappellini con la scritta ‘Fuck cancer’. Il suo “ultimo progetto”, come lo ha chiamato lui nei giorni scorsi. Le sue condizioni si sono aggravate dopo un viaggio in Giappone, da cui è tornato che non riusciva a camminare senza stampelle e dopo il quale ha lasciato parole che toccano nel profondo: “Non so cosa succederà nei prossimi giorni, ma una cosa non cambia: vi mostrerò sempre la mia vita così com’è, senza filtri. La palestra, i viaggi, gli ospedali, le paure: questa è solo un’altra parte del mio percorso, forse la più dura, ma è mia. Se il modo in cui affronto questa battaglia può dare forza anche solo a una persona, allora tutto questo dolore un senso ce l’ha. Non vi prometto che andrà tutto bene, ma finché ci sarò resterò me stesso: sincero, testardo, con una voglia di vivere che non molla”.

Alessandro lascia il papà Luigi, la mamma Rosaria, la sorella Ramona e la fidanzata Elena. Il suo funerale si terrà domani, sabato 6 dicembre, nella parrocchia di San Lorenzo, alle 11,15.