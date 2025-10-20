Il direttore del Teatro Stabile Filippo Fonsatti insignito del premio "Ivo Chiesa, una vita per il teatro"

Il Teatro Stabile di Torino arricchisce il suo palmarès con il Premio "Ivo Chiesa. Una vita per il teatro – VI edizione 2025" che è stato assegnato al suo direttore generale Filippo Fonsatti durante la cerimonia organizzata nel foyer del teatro Ivo Chiesa.

Il premio, istituito dal Teatro Nazionale di Genova nel 2020, in occasione del centenario della nascita di Ivo Chiesa e su impulso del direttore Davide Livermore, vede fra i premiati di questa edizione anche l’attrice teatrale e cinematografica Anna Bonaiuto e Maria De Barbieri, anima storica – insieme al compagno di vita Tonino Conte – del Teatro della Tosse, che quest’anno compie 50 anni.

"Filippo Fonsatti – si legge nella motivazione del premio – incarna, un modello di managerialità teatrale estremamente coerente e di alto livello, nutrito dallo studio, dalla ricerca, dal dialogo con gli artisti. Un modo di gestire il teatro pubblico che certo sarebbe piaciuto ad un maestro come Ivo Chiesa".

Nella stessa serata sono stati consegnati i Premi della Critica ANCT 2025 all’attrice Valentina Picello e alla traduttrice Monica Capuani, con le quali lo Stabile di Torino ha collaborato in numerose occasioni. Valentina Picello è stata la protagonista de "La gatta sul tetto che scotta", produzione del Teatro Stabile di Torino diretta da Leonardo Lidi che è stata accolta con successo nella scorsa stagione e che sarà replicata in molte città italiane tra il 2025 e il 2026. Monica Capuani, traduttrice di testi teatrali e letterari, lavora con lo Stabile torinese da molto tempo: fra le collaborazioni più recenti, ricordiamo la sua traduzione de "La gatta sul tetto che scotta" di Tennessee Williams, quella di "Agosto a Osage County" di Tracy Letts e quella di "Circle", "Mirror", "Transformation" di Annie Baker, che sarà il prossimo spettacolo diretto da Valerio Binasco per il Teatro Stabile di Torino.