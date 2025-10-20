 / Politica

Politica | 20 ottobre 2025, 21:32

Circoscrizione 8, i Moderati inglobano Loi. In opposizione nasce “Casa Riformista”

Il gruppo di Portas sale a tre consiglieri. Serena Fiorelli ufficiale in maggioranza

I Moderati salgono ufficialmente a tre mentre i “civici” spariscono. L’ultimo Consiglio della Circoscrizione 8 è stato come una partita a scacchi. Anche se tutti conoscevano già le mosse degli avversari politici.

La 8 come la 5

Il primo passo lo ha fatto il coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi Carta, che da ex civico di posizione centrista è entrato nel gruppo dei Moderati che già conta il presidente del centro civico, Massimiliano Miano, e il capogruppo, Antonio Palumbo. La notizia era nell’aria da settimane, oggi è arrivata la conferma. Un matrimonio (politico) importante con i Moderati sempre più seconda forza della maggioranza, dopo il Partito Democratico. Tuttavia c’è un precedente: in Circoscrizione 5, di recente, i Moderati sono triplicati salendo da uno a tre con Luigi Borelli e Antonio Canino a unirsi ad Alessandro Speranza.

Da Felicittà a Casa Riformista

Ufficiale, invece, la presa d’atto che sancisce il passaggio della consigliera Serena Fiorelli da opposizione a maggioranza con la costituzione del gruppo consigliare “Gruppo misto di maggioranza Felicittà”.  In minoranza, invece, i consiglieri Alessandro Lupi e Roberto Passadori, fervi oppositori della giunta Miano, hanno comunicato il cambio di denominazione del gruppo “Lista civica per la 8” in “Casa riformista”. Ma la sostanza non cambia.

Philippe Versienti

