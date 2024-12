Rinasce grazie ai fondi del Pnrr il Centro per il Protagonismo Giovanile

Grazie ai fondi del Pnrr rinasce il CPG, il Centro per il Protagonismo Giovanile, situato in strada Delle Cacce 36, nel quartiere Mirafiori Sud, gestito dalla fondazione della Comunità di Mirafiori Sud e dall'Associazione Il Laboratorio. Spazio dedicato a giovani e ragazzi

Si tratta infatti del primo spazio della Città dedicato ai ragazzi e alle ragazze di ogni età, che ha portato a termine i lavori di ristrutturazione rispettando tutte le tempistiche. L'inaugurazione è avvenuta nella giornata di oggi, venerdì 6 dicembre, accompagnata dalle canzoni della giovane artista Elena D'Andrea.

Il progetto di riqualificazione si inserisce all'interno del "Piano Integrato Urbano" di Torino, che prevede interventi di rigenerazione urbana per contrastare le vulnerabilità materiali e sociali, eliminare le barriere fisiche e socio-culturali, migliorare l'accessibilità e l'inclusività, ma soprattutto migliorare la qualità dello spazio pubblico e dei luoghi della socialità. I fondi del Next Generation EU

Il piano di riqualificazione è stato coordinato dalla divisione Manutenzioni Edifici Comunali della Città di Torino, e totalmente finanziato con i fondi c del Pnrr per un totale di un milione di euro di investimenti. Un lavoro che si è anche sviluppato nell'ambito dell'iniziativa dell'Unione Europea "Next Generation EU", iniziativa che intende mettere in sicurezza ẹ riqualificare il patrimonio edilizio con azioni che favoriscano la fruizione degli ambienti per favorire la crescita dei giovani.

"Questo luogo è un centro che funziona da vero protagonista giovanile, dopo 6 mesi di cantiere grazie ai fondi Pnrr oggi riapriamo – ha annunciato il presidente della Fondazione della Comunità di Mirafiori Lorenzo Siviero – Quando siamo partiti con i lavori avevamo molti timori, lasciavamo lo spazio con tante cose positive in mente per il futuro ma ovviamente con tante incognite sulle tempistiche. Ma grazie alla collaborazione con città e Circoscrizione siamo riusciti a far sì che le operazioni di ristrutturazione fossero eseguite con rapidità e qualità, ci auguriamo di passare qui almeno i prossimi vent'anni". "Momento importante per il territorio"

"Quando si inaugurano i lavori è sempre un bel momento, questo luogo è sicuramente un presidio costante per il territorio – ha spiegato l'assessore alle Politiche Sociali Carlotta Salerno – Quando arrivarono le prime risorse Pnrr alcuni centri furono inseriti nei programmi fin da subito, perché ci sono delle realtà davvero essenziali per la società. La città ha scelto di investire sui giovani, sulle biblioteche e sulle scuole e questo spazio ne è un esempio, soprattutto perché è il primo di questi centri che ha concluso i lavori".

"Il rinnovo di questo spazio che è presente da 20 anni sul territorio è oggetto del forte impegno del comune, è uno spazio che ho personalmente attenzionato perché rappresenta un luogo concreto e alternativo per quest'area di città, dalla quale peraltro provengo anche politicamente – ha commentato il consigliere comunale del PD Vincenzo Camarda – È bello vedere che i progetti proseguono, quando ero coordinatore di questa Circoscrizione avevamo realizzato importanti iniziative, come la colazione della domenica mattina in cui centri come il cpg aprono le porte permettendo una colazione condivisa a chiunque". La soddisfazione della Circoscrizione 2

Grande soddisfazione anche per la stessa Circoscrizione, che si dice entusiasta nel veder completati i lavori in tempo, ma soprattutto felice nel rivedere i giovani ripopolare finalmente il quartiere partendo dall'interno dei centri a loro dedicati, dove "potranno fare di questi spazi luoghi di crescita personale", come ha spiegato il vicepresidente della 2 Giuseppe Genco, che poi ha aggiunto: "Per me è una grande emozione essere presente a questa inaugurazione, questo luogo è il risultato del lavoro di due importanti associazioni che lavorano sul territorio da vent'anni".

"Questo risultato è importante perché è il primo centro riqualificato della città, luogo particolarmente efficace per i ragazzi e le ragazze perché parla la lingua dei giovani – hanno dichiarato congiuntamente la coordinatrice alla Cultura Anastasia Guarda e il coordinatore al Bilancio Federico Raia – La Circoscrizione sarà sempre al fianco di strutture come il cpg, investendo sui giovani da un punto di vista personale e professionale. Questo è un nuovo inizio perché questi centri possono diventare un vero punto di welfare nelle comunità, fatta dai giovani per i giovani. Ripartire da qui è un segnale importante, se vogliamo costruire politiche giovanili bisogna ripartire dalle voci di tutti". Tante le novità e le attività

Torna quindi aperto al pubblico una importante realtà di quartiere, che già all'indomani della sua inaugurazione vuole offrire al quartiere numerose attività, tra cui: il servizio di aula studio, la sala prove musicale e lo studio di registrazione, i corsi e laboratori teatrali, concerti e spettacoli, formazione sui mestieri dello spettacolo, web radio, attività informative e di orientamento su opportunità, formazione, lavoro.