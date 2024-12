Tragico incidente a Castellamonte: 54enne perde la vita, ferita un'altra donna

Ancora sangue sulle strade del Torinese. Ha avuto conseguenze tragiche il brutto incidente avvenuto nella tarda mattina di oggi, venerdì 6 dicembre, sulla strada Provinciale 265 che collega Castellamonte alla frazione di Campo.

Morta donna di 54 anni

Nel frontale che ha coinvolto una Lancia Ypsilon e una Fiat 500 ha perso la vita una signora di 54 anni ed è rimasta ferita in modo serio anche un'altra donna. Meno gravi, per fortuna, le conseguenze per una terza persona rimasta coinvolta dal sinistro.

Indagini dei carabinieri

La dinamica di quanto è accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri, giunti sul posto assieme ai Vigili del fuoco, alla Croce Rossa e all'elicottero del 118.