Riapre lo spazio natalizio della Fondazione Maria Teresa Lavazza

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, si rinnova l’appuntamento con la solidarietà: l’associazione Amici della Fondazione Maria Teresa Lavazza Odv, insieme alla Fondazione Maria Teresa Lavazza Ef, riapre il proprio spazio solidale nel cuore di Torino, in via Lagrange 5D, per sostenere la raccolta fondi destinata all’ospedale Infantile Regina Margherita.
Dal 21 ottobre al 24 dicembre, il pubblico potrà immergersi in una suggestiva atmosfera natalizia, con una ricca selezione di idee regalo per grandi e piccoli: abeti addobbati, decorazioni, dolci delle feste, panettoni, cioccolatini, biscotti, bijoux, peluche, accessori e tante altre proposte perfette per chi desidera donare con il cuore.
Lo spazio dell’Associazione Amici della Fondazione Maria Teresa Lavazza Odv sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle 11 alle 19, mentre mercoledì 24 dicembre è prevista la chiusura alle 12.
Come da tradizione, lo spazio si conferma un luogo simbolo di partecipazione, dove ogni regalo diventa un’occasione per sostenere concretamente i bambini e le famiglie dell’Ospedale Regina Margherita.
L’iniziativa rinnova l’impegno dell’Associazione Amici della Fondazione Maria Teresa Lavazza ODV, nata nell’ottobre 2023, che collabora attivamente con la Fondazione Maria Teresa Lavazza EF. La sinergia tra le due realtà prosegue il percorso filantropico avviato dalla Signora Maria Teresa Lavazza, promuovendo un modello di solidarietà volto a migliorare i luoghi di cura e sostenere la ricerca per la cura di malattie rare e degenerative, in particolare dell’Ospedale Regina Margherita, con l’intento di supportare tutti i bambini in condizione di fragilità.