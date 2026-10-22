Torino "città della danza": tre giorni, otto spettacoli, una città intera che gioca con il movimento

Prende il via domani venerdì 23 ottobre a Torino Partita Aperta, il nuovo progetto speciale di danza contemporanea sostenuto dal Ministero della Cultura attraverso il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (Progetto Speciale Danza 2026). Promosso da Eko Dance Project come soggetto capofila e coordinatore con la direzione artistica di Pompea Santoro, il progetto riunisce per la prima volta alcune storiche realtà coreutiche torinesi — Fondazione Egri - CRID, Balletto Teatro di Torino, Mosaico Danza / Collettivo Lattea, Fondazione TPE, Palcoscenico Danza e Fondazione Contrada con BallaTorino Social Dance — per trasformare la città in un palcoscenico diffuso. Tre giornate, otto spettacoli, due incontri letterari e undici compagnie riempiranno teatri, università e spazi urbani, celebrando anche i 100 anni dalla nascita di Susanna Egri.

Venerdì 23 ottobre si inizia alle ore 11:30 e alle ore 14:00 con Memories of a Mambo Hand – Eko Dance Project a Palazzo Nuovo StudiumLab..

Una nuova creazione inclusiva in prima assoluta firmata dal coreografo Fabio Liberti per Eko Dance Project, realizzata in collaborazione con il DAMS dell'Università di Torino e il Politecnico di Torino. Nata da laboratori con persone con disabilità motorie e cognitive, la composizione rielabora i materiali emersi in una performance professionale. Al termine di ogni replica viene proiettato il documentario "Memories of a Mambo Hand / La Forza del gesto" della regista Sara Luisi.

Alle ore 17:30 presso Galleria Umberto il Collettivo Lattea / Mosaico Danza presenta Moraine, una creazione che intreccia danza, musica dal vivo e scienza per esplorare la relazione tra corpo, territorio ed effetti del cambiamento climatico. In scena le danzatrici Chiara Cardona, Francesca Massaioli e Ornella Trespidi, con musiche originali di Philipp Charpit.