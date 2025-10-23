L’Associazione Go Wine, d’intesa con l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, promuove ad Alba l’evento Langhe e Roero in Piazza… con la Granda, giunto quest’anno alla XXIV^ edizione. Sabato 1 e domenica 2 novembre, in piazza Risorgimento, saranno protagonisti i prodotti esclusivi o particolarmente legati alla tipicità del territorio di Langhe e Roero, assieme ad altre eccellenze enogastronomiche della provincia Granda.

Nella splendida cornice di Piazza Risorgimento con l’affaccio sul Municipio, il Duomo e le Torri della città si snoderà un percorso tra banchi d’assaggio, ciascuno dei quali presenta e racconta un prodotto: i formaggi (dalle Tome al Raschera ed il Castelmagno), i prodotti della terra: dal Porro di Cervere, ai Funghi e Tartufi, al Cappone di Morozzo. Alcune delle specialità dolciarie più conosciute: dai Cuneesi, ai Baci di Cherasco, dalle Paste di Meliga alla Torta alla Gianduia, fino alla ricercata Nocciola Tonda Gentile delle Langhe. E poi ancora: i salumi, la pasta fresca, il miele; il centro storico sarà pervaso dai profumi delle varie specialità.

Una via dei sapori nel cuore del centro storico di Alba, per valorizzare i grandi prodotti di qualità del territorio albese e della provincia cuneese.

A fianco dell’eccellenza gastronomica non mancherà il vino: saranno presenti direttamente alcune aziende vinicole oltre ad una grande enoteca, dove saranno presentate in degustazione circa 100 etichette di Langhe e Roero, in rappresentanza della produzione vinicola del territorio.

Date e orari:

Sabato 1 novembre dalle ore 16:30 alle ore 20:00;

Domenica 2 novembre dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

Aggiornamenti sul sito www.gowinet.it e sulla pagina facebook di Go Wine.



Per info: Associazione Go Wine Alba

Telefono 0173 364631 email: stampa.eventi@gowinet.it sito internet: www.gowinet.it