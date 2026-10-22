Chieri, dal 6 all'8 novembre ritorna la Fiera di San Martino

Torna a Chieri, dal 6 all'8 novembre 2026, la Fiera di San Martino, appuntamento che ogni anno celebra l'identità gastronomica e produttiva del territorio. Per tre giorni il centro storico si trasforma in una vetrina diffusa dedicata ai prodotti simbolo del paniere chierese, tra degustazioni, laboratori, talk, grandi ospiti e spettacoli itineranti.

L'edizione 2026 rilancia la Fiera come esperienza di scoperta: non solo assaggi, ma un percorso che intreccia artigianato dolciario, cucina di territorio e cultura del vino.

La Fiera di San Martino è oggi uno degli appuntamenti più identitari del calendario cittadino: valorizza produttori e ristoratori locali, rafforza il legame tra Chieri e il Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese e contribuisce a posizionare la città nei circuiti del turismo enogastronomico piemontese, anche attraverso il dialogo con realtà imprenditoriali del territorio come la Martini, il cui celebre Vermouth nasce proprio a Chieri.

Il programma 2026 propone tre giorni di appuntamenti, tre laboratori a numero chiuso su prenotazione, due masterclass dedicate alla Freisa, tre appuntamenti con i "Menù di San Martino" nei ristoranti locali e due appuntamenti dedicati a "Le Perle del Distretto del Cibo".