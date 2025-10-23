La chiesa dell’Assunzione compie 70 anni, è festa nel quartiere

Settant’anni di fede, storia e comunità. La chiesa dell’Assunzione di Maria Vergine, in via Nizza 355, ha celebrato nei giorni scorsi un importante traguardo: il 70° anniversario della sua fondazione, un’occasione per riscoprire le radici di un luogo che, da decenni, rappresenta un punto di riferimento spirituale e sociale per il quartiere Lingotto/Nizza Millefonti.

I primi appuntamenti

Le celebrazioni si sono aperte domenica 19 ottobre con una messa solenne presieduta dal vescovo ausiliare Alessandro, cui ha partecipato una chiesa gremita di fedeli e famiglie. Al termine della funzione, la comunità si è ritrovata per un pranzo comunitario all’insegna della condivisione e della fraternità, un momento conviviale che ha unito generazioni diverse, tra giochi, ricordi e racconti di vita parrocchiale.

Il giorno successivo, lunedì 20 ottobre, è stata inaugurata la mostra fotografica dedicata ai 70 anni della chiesa, un percorso di immagini e documenti che ripercorre la storia della parrocchia, dalle origini fino ai giorni nostri.

Le prossime iniziative

Le iniziative proseguiranno nelle prossime settimane con un appuntamento conclusivo sabato 8 novembre alle ore 18, quando il vescovo Roberto celebrerà la messa di ringraziamento. La serata sarà arricchita da un momento musicale curato dalla scuola Peyron, seguito da un rinfresco comunitario.

Fino al 10 novembre, sarà inoltre possibile visitare la mostra di foto e testimonianze allestita in chiesa, aperta a tutti coloro che desiderano contribuire con ricordi personali, immagini e documenti che raccontano la vita di questa comunità viva e accogliente.

Per informazioni e iscrizioni alle iniziative, è possibile contattare la parrocchia all’indirizzo parr.lingotto@diocesi.to.it.