Giaveno ricorda Matilde Lorenzi ad un anno dalla sua tragica scomparsa

In occasione dell’anniversario della scomparsa di Matilde Lorenzi, la città di Giaveno renderà omaggio al suo ricordo con un’iniziativa luminosa e piena di affetto. Il 28 ottobre dello scorso anno, la vita di Matilde si interrompeva a seguito di una caduta sugli sci in allenamento.

Il 31 ottobre 2024, nella chiesa di San Lorenzo a Giaveno si sono svolti i funerali, con la città in lutto cittadino per rendere omaggio a “Matildina”.

Per celebrare la sua vita e il suo sorriso, la Fondazione Matilde Lorenzi ha realizzato un’immagine di Matilde che, attraverso un proiettore, illuminerà la facciata di un palazzo in via Pacchiotti a Giaveno fino alla sera del 29 ottobre.

“I genitori di Matilde, Adolfo e Elena, mi hanno chiesto se fosse possibile dedicare una delle nostre proiezioni alla memoria di Matilde, e naturalmente la mia risposta è stata positiva, sia per ricordare una ragazza piena di allegria e di sogni, sia per aiutare nella diffusione delle attività e della raccolta fondi della Fondazione Matilde Lorenzi, affinché vi sia sempre maggior sicurezza nella pratica dello sci”, afferma il Sindaco di Giaveno, Stefano Olocco.

L’area scelta è quella di via Pacchiotti, a ingresso paese, per dare la massima visibilità a un sorriso che si è spento troppo presto e all’impegno che nasce dal ricordo.

Matilde Lorenzi, giovane atleta e promessa dello sci italiano, è ricordata da tutti per la sua energia positiva, la passione per la montagna e la determinazione con cui inseguiva i propri sogni. Il suo entusiasmo e la sua spontaneità continuano a essere un esempio per tanti ragazzi e ragazze che condividono la stessa passione per lo sport.

L’idea della proiezione nasce con l’intento di creare un'occasione per ricordare Matilde con un sorriso. La luce che porterà la sua immagine vuole essere un simbolo di vicinanza, ma anche di continuità: un modo semplice per dire che la sua presenza resta viva nel cuore di Giaveno.