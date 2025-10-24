Riqualificazione commerciale nei quartieri: Atc apre al dialogo con la Circoscrizione 5

Nei giorni scorsi il presidente e il vicepresidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa, Maurizio Pedrini e Fabio Tassone hanno incontrato il presidente della Circoscrizione 5, Alfredo Correnti insieme al coordinatore delle Attività Produttive, Alfredo Ballatore.

Al centro del colloquio, la possibilità di avviare forme di collaborazione tra istituzioni che possano avere ricadute economiche e sociali positive sul territorio della circoscrizione. In particolare, su richiesta del presidente Correnti e del coordinatore Ballatore, Atc ha manifestato la propria disponibilità a partecipare a un tavolo interistituzionale attivato dalla Circoscrizione 5 che coinvolga le associazioni di categoria dell’artigianato, del commercio e della piccola impresa, con l’obiettivo di favorire la riqualificazione commerciale della zona. Tra le possibili iniziative, la sperimentazione di progettualità che consentano di mettere a disposizione di nuove attività, start-up o imprese artigiane i locali commerciali al momento non locati di proprietà dell’Agenzia nella Circoscrizione 5.

“Ringraziamo l’Agenzia Territoriale per la Casa - ha commentato Correnti -, per la sensibilità dimostrata verso le problematiche dei nostri quartieri. Il patrimonio Atc può e deve essere un motore di rinascita economica e sociale”. “I locali dell’Agenzia che non hanno destinazione abitativa - ha aggiunto Ballatore -, possono trasformarsi in importanti opportunità di rilancio del commercio di prossimità”.

“Atc è naturalmente favorevole - ha spiegato Pedrini -, a iniziative che permettano di valorizzare il proprio patrimonio, generando un impatto sociale positivo in quartieri dove la presenza di insediamenti di edilizia sociale è elevata. Per questo siamo disponibili a partecipare a un tavolo tecnico allargato con le associazioni di categoria per avviare progettualità condivise”.