24 ottobre 2025

Profumi, colori e tradizioni: torna “Incanto d’Autunno” in via Guala

Il 26 ottobre festa tra piazza Guala e via Piobesi: negozi aperti, bancarelle e prodotti tipici per vivere il quartiere

Immagine di repertorio

Domenica 26 ottobre, dalle 8.30 alle 20, le vie e le piazze del quartiere si vestiranno dei colori della stagione con “Incanto d’Autunno di via Guala”, la tradizionale festa che animerà via Guala, piazza Guala e via Piobesi con mercatini, musica e sapori d’autunno.

L’iniziativa, ormai appuntamento fisso per residenti e visitatori, nasce per valorizzare le attività commerciali di prossimità e le eccellenze artigiane del territorio. Per l’intera giornata, infatti, i negozi resteranno aperti, offrendo promozioni, degustazioni e iniziative speciali.

Lungo le vie sarà possibile passeggiare tra bancarelle d’eccellenza e stand artigianali, dove scoprire i sapori tipici piemontesi, prodotti enogastronomici locali e creazioni originali realizzate a mano. Un’occasione per vivere il quartiere in un clima di festa e convivialità, tra profumi, colori e tradizioni autunnali.

Redazione

