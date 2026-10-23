Manutenzione strade e sicurezza, al via i cantieri in via Nizza, corso Turati e strada del Drosso

Continua a ritmi serrati il programma “Torino Cambia - Spazi che uniscono”, il maxi-piano di manutenzione straordinaria sostenuto da Fondazione Crt con un investimento di 32 milioni di euro destinato a cura delle strade, pavimentazioni e sicurezza degli spazi pubblici.

A partire da lunedì 26 ottobre, le squadre di cantiere saranno operative in strada Val San Martino per la riasfaltatura del tratto tra via Pinin Pacòt e strada Santa Margherita. L'intervento comporterà modifiche per il trasporto pubblico: da martedì 27 a venerdì 30 ottobre la linea 54 Gtt limiterà il percorso all'incrocio con via Pinin Pacòt.

Martedì 27 ottobre prenderanno invece il via i lavori in via Nizza, davanti al Lingotto (tra via Vado e il civico 294), con la rimozione dei vecchi binari tranviari dismessi, il risanamento del fondo stradale e il rifacimento dell'asfalto, con parziale chiusura temporanea di via Millefonti. Negli stessi giorni si avvieranno a conclusione i cantieri in strada Antica di Collegno, mentre da inizio novembre le asfaltature si sposteranno in corso Sacco e Vanzetti e via Valentino Carrera.

Dal cavalcavia di via Pianezza a corso Unione Sovietica

Interventi importanti interesseranno anche l'area sud e ovest della città. In corso Unione Sovietica (tra strada del Drosso e il ponte sul Sangone) i lavori sono in dirittura d'arrivo, con spostamento dei cantiere in via Anselmetti (martedì 27) e successivamente in strada del Drosso tra il 30 ottobre e il 2 novembre.

Particolare attenzione è rivolta alla manutenzione del cavalcavia di via Pianezza su corso Regina Margherita, nella carreggiata in uscita verso la tangenziale: per consentire le lavorazioni più impattanti, il cantiere sarà attivo dalle ore 5 di sabato 24 ottobre fino alle 19 di domenica 25 ottobre, con restringimento di carreggiata e chiusura degli accessi alla tangenziale da corso Sacco e Vanzetti e via Pianezza. Nella seconda metà della settimana prossima i lavori si sposteranno nella direzione opposta, verso il centro città.

Contemporaneamente prosegue il restyling per l'accessibilità e la sicurezza di otto incroci cittadini: tra questi, avanza il cantiere al Falchera (via delle Querce/via degli Abeti) e si avviano a conclusione le opere in corso Sommeiller/corso Re Umberto (dove l'impianto semaforico rimarrà spento per due settimane per la sostituzione a cura di Iren) e il ripristino del marciapiede nel controviale di corso Turati all'angolo con corso Dante.

Gli interventi dei gestori delle reti

Alla mappa dei cantieri comunali si aggiungono le lavorazioni sui sottoservizi programmate dalle aziende erogatrici:

Gtt: Mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre (ore 8-18) chiusura di via XX Settembre (tra via IV Marzo e corso Regina Margherita) per manutenzione ai binari e allo scambio tranviario.

Italgas: Dal 26 ottobre al 6 novembre cantieri in zona Filadelfia (via Filadelfia, via Castelgomberto, via Eleonora d’Arborea) con deviazione della linea bus 58S.

Ireti: Dal 28 ottobre al 6 novembre interventi di ripristino in corso Lecce (corsia bus/taxi tra piazza Rivoli e via Pilo), corso Unione Sovietica (controviale ovest) e nell'area tra via Pagliani, via Chisola e via Nizza. Dal 29 ottobre scavi anche nel controviale est di corso Re Umberto.

Smat: In piazza Sabotino (lato est tra corso Peschiera e via Monginevro) lavori di sostituzione di un elemento della rete idrica per 5 giorni lavorativi, con restringimento di carreggiata e limite a 30 km/h sui binari.

La Città raccomanda di pianificare con attenzione gli spostamenti, valutando percorsi alternativi e prestando la massima attenzione alla segnaletica provvisoria.