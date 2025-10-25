Angrogna ha la sua prima squadra di hockey in line

Domenica 12 ottobre si è scontrata per la prima volta con le due squadre ‘cugine’ dell’Old Style di Torre Pellice, perdendo una partita e vincendo ai supplementari la successiva. Anche Angrogna da questo autunno ha la sua squadra di hockey in line che parteciperà al campionato nazionale di serie B girone nord-ovest. L’iniziativa è nata dall’incontro tra un gruppo di appassionati dell’hockey, tra cui Jean Marc Bergero, e lo Sport club di Angrogna, guidato da Sabrina Raia.

“La nostra era una squadra amatoriale che giocava già da una decina d’anni al Filatoio di Torre Pellice, ma avevamo voglia di fare qualcosa in più. Per partecipare al campionato avremmo però dovuto fondare una società sportiva o appoggiarci a una esistente. Grazie a Jean Marc e Sabrina, lo Sport club ci ha accolti sotto la sua ala protettiva” racconta Samuele Revel, uno dei giocatori.

Al Filatoio di Torre Pellice, aperto due giorni a settimana, le società si sono organizzate per permettere a tutti di allenarsi: “Ci siamo inseriti nelle ore del tardo pomeriggio e tra di noi c’è una bella collaborazione” assicura Revel.

I colori della squadra sono quelli dello Sport club di Angrogna: il rosso mattone e l’azzurro. “Siamo riconoscenti alla società sportiva angrognina che si dimostra sempre attenta agli sport di nicchia” conclude Revel.