Dal Servais a via Lanzo, nasce la “superlega” dei Cral torinesi

Torino si prepara a vivere una stagione di sport, aggregazione e fair play. Da ottobre a maggio, i campi del Servais e di via Lanzo ospiteranno un’imponente competizione di calcio a 8 che promette spettacolo e spirito di squadra: 185 partite e quasi 300 giocatori coinvolti, in rappresentanza dei Cral delle principali aziende e istituzioni del territorio.

L’iniziativa, presentata dal promoter Antonio Cuzzilla attraverso un video di lancio diffuso sui social, punta a trasformare il calcio amatoriale in un grande evento cittadino capace di unire persone e realtà diverse sotto i valori comuni dello sport.

Un torneo “superlega”

A contendersi la vittoria saranno le rappresentative di Alenia, Italgas, Smat, Anas, Arca Enel, Eni, Lavazza, Alstom e Città Metropolitana, insieme alle squadre delle principali forze dell’ordine - Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria. A rendere il quadro ancora più ricco, la partecipazione del mondo universitario e di aziende d’eccellenza come Reply, simbolo di innovazione e spirito giovane.

Sport, valori e relazioni

Il torneo non è solo una competizione, ma un vero e proprio laboratorio di relazioni, dove si incontrano esperienze professionali e umane differenti. “È un modo per unire persone, professioni e realtà diverse sotto un unico obiettivo: giocare insieme, condividere valori e costruire legami positivi”, sottolineano gli organizzatori.

Dietro le quinte, il successo dell’iniziativa è reso possibile dal lavoro dei responsabili delle squadre, dal coordinamento degli arbitri guidato da Enrico Lisi e dall’impegno costante di tutti i partecipanti. Un progetto che cresce di anno in anno e che dimostra come, nello sport come nella vita, insieme si fa squadra e insieme si vince.