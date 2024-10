Insegnanti e ricercatori in corteo a Torino contro la nuova legge di bilancio: "No al taglio di organico del 5%"

"L'autonomia differenziata dividerà ancora di più il sistema scolastico. Noi lottiamo per una scuola diversa, ci ritroveremo con venti sistemi diversi distruzione, tra cui sistemi diversi di assunzioni che porteranno a ulteriori disuguaglianze tra lavoratori e lavoratrici. Questa è una legge trasformata in norma davanti al silenzio di tutti", concludono.

" Il taglio al fondo di finanziamento ordinario ammonta a 173 milioni rispetto al 2023 - hanno spiegato i ricercatori dell'assemblea - e sappiamo che è solo l'inizio: in questi anni l'università era stata finanziata dal PNRR e ci sarà in totale mezzo miliardo di euro in meno. Le 4 tipologie precarie introdotte dalla riforma Bernini porta a 5 le figure che ricevono borse e non hanno diritti, tutele e contrattazione collettiva ".

"La riforma non è un fulmine a ciel sereno - hanno continuato - ma si inserisce in una tendenza di lungo corso in cui si fa una narrazione di eccellenza dell'università, si parla di rilevanza nazionale e partnership con grandi università europee ma poco si parla di come si lavora in questa condizione di eccellenza: le persone sono assunte per la durata del progetto o anche solo una parte. Le condizioni contrattuali sono insostenibili: gli assegni medi sono pagati mediamente 1450 euro al mese, senza 13esima, 14esima, è molto difficile avere qualche forma di ammortizzatore sociale e impossibile accedere a un mutuo. Ci troviamo a oltre 40 anni in una situazione in cui il nostro non viene considerato lavoro".