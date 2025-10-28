Volley A1/F: Monviso Volley al secondo derby piemontese

Archiviata la preziosa vittoria in rimonta di Firenze, domani, mercoledì 29 ottobre, la Monviso Volley torna in campo per il secondo derby piemontese. Al Pala Bus Company di Villafranca, arriva l’Igor Gorgonzola Novara, guidata da Lollo Bernardi. Un avversario ostico, ma con cui sarebbe importante fare almeno un punto per continuare la risalita in classifica, che la vede undicesima a 5 punti, in attesa di un’altra gara proibitiva come quella che attende la Wash4green domenica a Milano con la Numia Vero Volley.
