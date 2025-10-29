"Il grande no": al via le riprese del nuovo film fi Pupi Oggiano

Il regista Pupi Oggiano è tornato sul set con le prime riprese del suo nuovo film, il cui titolo, “Il grande no”, lascia presagire una storia dura e netta.



Per il momento poco trapela della trama del film. Un uomo vive in una grande villa assistito da due sodali che lo accontentano in tutto. In quello spazio, così ampio eppure tanto claustrofobico, troviamo anche un gruppo di persone, sequestrate e costrette a compiere giochi da bambini sotto la minaccia delle armi.



Un thriller a tinte horror violento e claustrofobico, dove però la parte più dura non sarà data dalla violenza fisica, ma da quella psicologica, presente e passata.



Nel cast di Pupi Oggiano, Diego Casale (in un ruolo che rischia di diventare iconico), Alis D'amico, Ilaria Monfardini, Tita Giunta, Paolo Mazzini, Clarissa Allia.



Il film ha cominciato il suo viaggio con una settimana di riprese a Castel Fiorentino, nello scenario affascinante di Villa Camelot, che sarà il centro della vicenda.

Il set si sposterà poi a Torino, dove le riprese proseguiranno in alcune location cittadine e in un castello il cui nome per ora rimane misterioso.