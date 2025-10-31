eVISO: Lucia Fracassi entra nel Consiglio di Amministrazione e viene nominata Co-Amministratore Delegato

Il 27 ottobre l’Assemblea degli Azionisti di eVISO ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno e ha deliberato di ampliare da sei a sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nominando come nuovo membro del Consiglio di Amministrazione Lucia Fracassi, già Direttore Generale di eVISO.

Il giorno successivo, 28 ottobre 2025, Il Consiglio di Amministrazione di eVISO ha deliberato di nominare Lucia Fracassi quale Amministratrice Delegata congiuntamente all’attuale Amministratore Delegato Gianfranco Sorasio che mantiene le deleghe esistenti e la carica di Presidente.

eVISO è una società con sede a Saluzzo (CN), specializzata nella fornitura di luce e gas e nella gestione algoritmica delle materie prime attraverso una piattaforma digitale proprietaria basata su intelligenza artificiale. Quotata su Euronext Growth Milan dal 2020, eVISO si distingue nel panorama energetico italiano per la capacità di combinare tecnologia, dati e competenza umana al servizio dei clienti, mantenendo al centro i clienti e il valore del territorio in cui opera. La società continua a registrare una crescita costante e riconoscimenti di rilievo: tra questi, le ripetute inclusioni nelle classifiche “Leader della Crescita” de Il Sole 24 Ore e “FT1000 -Europe’s Festest Growing Companies” del Financial Times, e la recente presenza del fondatore e Amministratore Delegato Gianfranco Sorasio nella “Top 100 Manager” di Forbes Italia, a testimonianza della visione e della solidità del percorso di sviluppo intrapreso.

Lucia Fracassi, Amministratrice Delegata di eVISO, ha commentato: “Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordatami. eVISO è in crescita accelerata da oltre 10 anni e il piano strategico in corso è ambizioso. Le nuove responsabilità mi permetteranno di dare ulteriore impulso all’attuazione operativa, con l’obiettivo di rafforzare la presenza nei mercati luce e gas e di valorizzare al meglio il potenziale della nostra infrastruttura tecnologica. Questo nuovo assetto permette a me e a Gianfranco Sorasio di essere ancora più veloci nella amministrazione di eVISO”.

Gianfranco Sorasio, Presidente e Amministratore Delegato di eVISO, ha aggiunto: “La nomina di Lucia Fracassi ad Amministratrice Delegata segna una tappa importante nel percorso di crescita di eVISO e velocizza il ciclo decisionale al fine di sostenere l’ulteriore espansione commerciale e operativa. Continuerò con energia a dare il mio contributo in sincronia con Lucia Fracassi per creare valore per clienti, collaboratori e azionisti”.

La nomina di Lucia Fracassi, le cui deleghe esecutive di Amministratrice Delegata sono in linea con le deleghe di Gianfranco Sorasio, contribuisce a rafforzare ulteriormente la governance operativa.

Negli ultimi anni, diverse aziende globali hanno adottato con successo questo modello – tra cui Netflix, Spotify e Oracle – dimostrando come una guida condivisa possa accrescere la capacità di visione strategica e la rapidità decisionale, valorizzando competenze complementari.

Secondo una ricerca della Harvard Business Review, le organizzazioni che adottano una doppia leadership ben strutturata registrano performance superiori e una maggiore resilienza in contesti complessi. Alla base di questo approccio vi è una chiara distinzione di ruoli, un forte allineamento di valori e la fiducia reciproca tra i co-leader.

Corinna zur Nedden, Consigliere di eVISO, aggiunge: “Accogliamo con grande piacere Lucia Fracassi nel Consiglio di eVISO. La sua vasta esperienza lavorativa, già comprovata come Direttrice Generale di eVISO e la sua competenza specifica negli ambiti gestionali e HR, sono fondamentali insieme al contributo strategico del Presidente, Gianfranco Sorasio, per sostenere il percorso di crescita ambizioso che ci siamo prefissati. Ovviamente vorrei anche sottolineare che questa nomina femminile ci fa raggiungere standard di governance sempre più elevati.”

Con la nomina di Lucia Fracassi, eVISO introduce al vertice una co-leadership paritaria, composta da un uomo e una donna. In un contesto economico in cui le posizioni apicali femminili restano ancora poco diffuse, in particolare nel settore tecnologico e tra le società quotate in Borsa, la nomina di Lucia Fracassi assume un valore simbolico e sostanziale.

Profilo di Lucia Fracassi

Lucia Fracassi ha costruito la sua carriera all’incrocio tra innovazione tecnologica, imprenditorialità e management internazionale. La sua esperienza abbraccia diversi settori – dal food alla cosmetica alla tecnologia – sempre guidata da un unico filo conduttore: trasformare la complessità in opportunità di crescita sostenibile.

Appassionata di sostenibilità e innovazione, Lucia si è laureata con lode in Economia dell’Innovazione e dell’Organizzazione Tecnologica presso l’Università Cattolica. Nel 2025 ha completato l’Advanced Management Program della Harvard Business School, rafforzando una visione manageriale globale fondata su strategia, leadership e impatto.

Nel corso della sua carriera ha guidato progetti di digital transformation, ottimizzazione dei processi e ridefinizione dei modelli di business, affermandosi come una figura capace di coniugare rigore analitico e visione umana del cambiamento. Business angel e mentor di start-up, Lucia è attivamente impegnata nel supportare l’ecosistema dell’innovazione, aiutando nuove imprese a disegnare strategie scalabili e sostenibili.

Entrata in eVISO nel 2021, ha assunto la Direzione Generale nel maggio 2023, guidando l’azienda in una fase di crescita ed evoluzione, con l’obiettivo di unire energia, tecnologia e intelligenza umana in un modello di business orientato al futuro.





