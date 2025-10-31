Anas, rifacimento degli impianti di illuminazione sulle rampe di svincolo della Statale 11 a Brandizzo

Anas ha programmato il rifacimento degli impianti di illuminazione lungo le rampe degli svincoli sulla statale 11 “Padana Superiore” a Brandizzo, nell’ambito della Città Metropolitana di Torino. Il progetto dei lavori prevede la sostituzione dei pali di illuminazione esistenti con installazione di luci LED a risparmio energetico.
Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, a partire da lunedì 3 novembre e fino a venerdì 7 novembre sarà chiuso al traffico il ramo di svincolo della rotatoria al km 20,100 che conduce al tratto a quattro corsie della statale 11 in direzione Torino.
Durante la chiusura della rampa la circolazione in direzione Torino sarà deviata sulla rete comunale di Brandizzo (via Torino). Nessuna modifica della viabilità per chi procede da Torino in direzione Chivasso.
Da lunedì 10 e fino a sabato 15 novembre i lavori interesseranno il ramo di svincolo della rotatoria al km 20,400 della SS11 in direzione A4 casello di Chivasso Ovest/San Benigno Canavese. Durante la chiusura della rampa sarà possibile immettersi in A4 al successivo svincolo di Volpiano Sud/Brandizzo Ovest.