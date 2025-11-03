Appello per ritrovare il pappagallino Pixel: "Lo si può avvicinare con le nocciole"

È un weekend di angoscia per la famiglia di Carmine, residente in via Arquata, nel quartiere Crocetta. Il loro amato pappagallo, Pixel, un caicco di un anno e mezzo dal carattere vivace e dai colori inconfondibili - testa gialla con sfumature arancioni, addome bianco e dorso verde - è scomparso domenica mattina, 2 novembre.

Secondo quanto raccontato dal proprietario, Pixel è riuscito ad aprire da solo lo sportellino laterale della gabbia con il becco, approfittando di una finestra aperta in cucina mentre Carmine si trovava in bagno. "Non l’aveva mai fatto prima", spiega il proprietario, ancora incredulo per l’accaduto.

Da quel momento, di Pixel non si hanno più avute notizie. Carmine ha già contattato la polizia municipale e il Canc (Centro Animali Non Convenzionali) per sapere se qualcuno avesse segnalato un ritrovamento, e ha diffuso l’appello anche sui social, sperando che qualcuno lo riconosca e lo aiuti a riportarlo a casa.

Pixel è un pappagallo affettuoso ma diffidente con chi non conosce. Non ama molto il contatto umano, ma si può provare ad avvicinarlo offrendogli delle nocciole, di cui è particolarmente ghiotto. Chiunque dovesse avvistarlo è invitato a contattare Carmine al numero 327.9503994.