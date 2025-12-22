Nuove aiuole e pavimentazione per il mercato corso Palestro, lavori al via nella primavera 2026

Partiranno nella primavera 2026 i lavori di sistemazione del mercato di corso Palestro. Nel dettaglio il progetto elaborato dalla Città prevede il completo rifacimento della pavimentazione dell'area di vendita, oltre alla sistemazione delle aiuole intorno ai nuovi alberi.

130mila euro di interventi

Ad annunciare la tempistica l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, su sollecitazione del capogruppo del M5S Andrea Russi. Complessivamente la Città di Torino ha stanziato 700mila euro per la sistemazione dei mercati di piazza Benefica e corso Palestro: per quest'ultimo la spesa prevista è di circa 130mila euro.

Venditori abusivi e problemi sulla segnaletica

Soddisfatto il pentastellato, che però ha sollecitato una risposta su due aspetti centrali: la presenza dei venditori abusivi e l’adeguamento della segnaletica. Il problema principale su quest'ultimo fronte è che mancano i cartelli per non fare posteggiare le auto nei posti dedicati agli ambulanti, durante le giornate di mercato.

"Cresce l'insofferenza per queste situazioni - ha chiarito Russi -, a distanza di due anni dalle prime segnalazioni e dagli impegni assunti in aula. Su questi temi servono interventi strutturati, continuità nei controlli e tempi certi".