A Torino mercati aperti al pomeriggio, si parte da piazza Campanella

Dopo mesi di annunci, il mercato di piazza Campanella sarà il primo di Torino ad essere aperto anche al pomeriggio. Sul sito istituzionale della Città è stata pubblicata la call finalizzata a raccogliere le adesioni per l’apertura pomeridiana il martedì, con orario 14-19. Gli operatori interessati potranno manifestare la propria disponibilità entro il 15 novembre.

Rilanciare i mercati

L'obiettivo dell'iniziativa è rilanciare quest'area di vendita di Parella, che negli ultimi anni è in sofferenza e patisce la concorrenza dei supermercati. In particolare in piazza Campanella ci sono circa 60 stalli, ma in media gli ambulanti presenti ogni giorno sono 39.

Con l'apertura pomeridiana si punta ad intercettare i lavoratori in pausa pranzo oppure quello che sono impegnati al mattino, obbligati di fatto a rivolgersi alla grande distribuzione.

“Prossimamente, il mercato di piazza Campanella sarà il primo a sperimentare questa nuova modalità di apertura" spiega l’assessore al Commercio, Paolo Chiavarino. "Dopo Campanella, contiamo di estendere progressivamente la sperimentazione anche ad altri mercati”.