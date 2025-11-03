Escrementi di roditori al nido Tesoriera, effettuata la derattizzazione

Derattizzazione alla scuola Tesoriera di Torino, che ospita al primo piano un nido d’infanzia e al pianterreno una materna. A metà ottobre nell’istituto scolastico dedicato ai bimbi dagli zero ai 6 anni, situato nel cuore del parco, sono stati ritrovati degli escrementi di roditori. In prima battuta, sul pavimento di una classe prima dell’ingresso dei piccoli alunni.

Gli escrementi

In un secondo momento sull’intercapedine di una finestra. L’ipotesi sul tavolo è che si possa trattare anche di scoiattoli, non solo di topi. Un altro problema è rappresentato dalla vicina colonia felina, in condizioni di degrado, come segnalato anche da diversi genitori.

“La cooperativa – ha spiegato oggi l’assessore all’Istruzione Carlotta Salerno, rispondendo al question time presentato dal capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò – ha effettuato un controllo su tutti gli spazi: la ricerca di eventuali presenze di roditori ha dato esito negativo”.

Derattizzazione urgente

Contestualmente è stata chiesta una derattizzazione urgente, che è stata effettuata lo scorso 25 ottobre. Nei giorni successivi all’intervento non sono stati trovati animali nelle trappole collocate, né tracce.