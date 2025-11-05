Sestiere, inaugurata a Casa Olimpia la nuova biblioteca comunale

Giornata di festa, mercoledì 5 novembre, a Sestriere per l’inaugurazione della nuova sede della Biblioteca Comunale più alta d’Italia, ospitata al piano terra di Casa Olimpia.

Un edificio storico e carico di storia: quella che era un tempo la ex Casa Cantoniera dell’allora Provincia di Torino, ricostruita in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 diventando Casa Olimpia, polo culturale sia durante il periodo olimpico e paralimpico, sia negli anni seguenti; recentemente, è stata rimessa a nuovo da Città metropolitana di Torino ed affidata al Comune di Sestriere con convenzione pluriennale in concessione d’uso.

“Un momento speciale l’inaugurazione della nuova sede della biblioteca comunale di Sestriere a Casa Olimpia" spiega il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet, intervenuto assieme al vicesindaco Maurizio Cantele e all’Assessore alla Cultura Emanuela Tedeschi Ruspa.

“Una scelta strategica anche in chiave di gestione logistica di questa splendida struttura, da simbolo di sport a simbolo di cultura e tradizione per un polo a disposizione di residenti e turisti in soggiorno. Ringraziamo la Città metropolitana di Torino assieme alla quale abbiamo condiviso diverse tappe di questo percorso di valorizzazione di Casa Olimpia nel prossimo ventennale dai Giochi Olimpici di Torino 2006".

“Abbiamo investito circa 400 mila euro per risistemare Casa Olimpia - commenta Jacopo Suppo vicesindaco della Città metropolitana di Torino - perché sapevamo di investire bene su questo territorio. Il comune di Sestriere ha proposto una progettualità molto ambiziosa, una progettualità pubblica, una casa della cultura, una biblioteca per uno spazio restituito alla collettività di Sestriere e a tutti i turisti che frequentano il Colle. L'obiettivo è stato raggiunto con successo e siamo sicuri che questa partnership tra Comune di Sestriere e Città metropolitana si tradurrà in risultati positivi per tutti”.

La Biblioteca Comunale di Sestriere è gestita dall’Associazione CulturAlpe. In bassa stagione è aperta nelle seguenti giornate: lunedì dalle 14.30 alle 18.30; mercoledì dalle 9 alle 13; sabato dalle 9 alle 13.

Info: bibliotecasestriere@gmail.com tel. 0122 76715