Moto smontata e abbandonata: “Ennesimo furto su commissione” [FOTO]

Nel quartiere Regio Parco - più precisamente nel tratto compreso tra via Ghedini, via Moncrivello e strada Maddalene, all’altezza del civico 370 interno E - è spuntata una carcassa di moto completamente smontata: ampia parte dei componenti é stata asportata e il mezzo, ormai “cannibalizzato”, è stato subito dopo abbandonato in strada.

Ennesimo caso

Secondo quanto reso noto dalla capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, Verangela Marino, si tratta “dell’ennesimo mezzo spolpato e successivamente abbandonato per le strade”. Alle forze dell’ordine è stata fornita la targa del motociclo, affinché si potesse risalire al legittimo proprietario.

“Continuiamo a sostenere - ha dichiarato Marino -, che questi lavori vengano fatti su commissione di qualcuno: quasi sicuramente si tratta di professionisti che eseguono il lavoro a regola d’arte”. In sostanza, secondo la consigliere, dietro il fenomeno ci sarebbe un’organizzazione che opera sistematicamente

Fenomeno nazionale

Il fenomeno delle cosiddette “auto /moto cannibalizzate” – ovvero mezzi depredati dei pezzi di maggior valore e poi abbandonati – è confermato anche dai dati recenti: a livello nazionale, nel 2024 sono stati rubati 31.713 mezzi tra moto e scooter. Per quanto riguarda i furti parziali, ovvero la sottrazione di componenti da veicoli in sosta, nel capoluogo piemontese sono stati registrati 1.051 interventi nel 2024.



