 / Economia e lavoro

Economia e lavoro | 07 novembre 2025, 08:47

A.Bre.Mar premiata a Milano con l’Eha Trademark & Patents Attorneys

La seconda edizione dell’evento firmato dal gruppo editoriale More News ha valorizzato le eccellenze dell’imprenditoria italiana sostenibile ed innovativa 

A.Bre.Mar premiata a Milano con l’Eha Trademark &amp; Patents Attorneys

Si è svolto lo scorso 3 novembre presso la suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano la seconda edizione dell'Evolution Horizon Award, la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest, sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione. 
 

Durante la serata di gala, sono state premiate le aziende che si sono distinte per il loro impegno in Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, realtà capaci di mettersi in gioco condividendo le proprie esperienze migliori e contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa fondata su buone pratiche e consapevolezza.
 

Il premio EHA Trademark & Patents Attorneys è andato ad A.Bre.Mar di Torino, con la seguente motivazione: la sua mission è promuovere l’importanza di investire nell’ambito della Proprietà Industriale ed Intellettuale, assistendo e tutelando i clienti, le loro idee, i loro brand, e il loro business.
 

Vedi qui l’intervista con Paolo Garavelli   

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.

www.evolutionhorizonaward.com

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium