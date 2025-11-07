 / Economia e lavoro

Economia e lavoro | 07 novembre 2025, 09:59

First Personal Coin premiata a Milano con l’Eha Start–Up

La seconda edizione dell’evento firmato dal gruppo editoriale More News ha valorizzato le eccellenze dell’imprenditoria italiana sostenibile ed innovativa 

First Personal Coin premiata a Milano con l’Eha Start–Up

Si è svolto il 3 novembre presso la suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano la seconda edizione dell'Evolution Horizon Award, la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest, sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione. 

Durante la serata di gala, sono state premiate le aziende che si sono distinte per il loro impegno in Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, realtà capaci di mettersi in gioco condividendo le proprie esperienze migliori e contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa fondata su buone pratiche e consapevolezza.
 

Il premio EHA Start-Up è andato a First Personal Coin di Ivrea (TO), con la seguente motivazione: è una startup innovativa che nasce per mettere a frutto competenze specifiche e non comuni nel campo delle tecnologie decentralizzate, con l’obiettivo di sviluppare modelli di business Web 3.0. In parole semplici, parla di modelli basati su operazioni decentralizzate, gestite attraverso smart contract: sistemi digitali che automatizzano processi complessi senza bisogno di intermediari.
 

Vedi qui l’intervista con Mariano Carozzi  


 

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.

www.evolutionhorizonaward.com

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium