Tesoriera, chiude l’area giochi: in arrivo nuove altalene e pavimentazione anti-trauma

Proseguono i lavori di riqualificazione al parco della Tesoriera, lungo corso Francia. A seguito dell’avanzamento del cantiere, è stata chiusa da ieri l’area giochi, che verrà completamente rinnovata nelle prossime settimane con nuove strutture ludiche e pavimentazione anti-trauma.

A darne notizia è stato il coordinatore al Verde della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna, che ha confermato la chiusura temporanea dell’area: “Al termine del cantiere restituiremo uno spazio giochi completamente rinnovato, più sicuro e accessibile”.

La zona, una delle più frequentate del quartiere, resterà dunque inaccessibile fino al completamento degli interventi, previsto nei prossimi mesi.

Un cantiere da 945mila euro

La riqualificazione del parco, avviata a gennaio 2025, rientra nel pacchetto di opere finanziate con i fondi del Pnrr per un importo complessivo di 945.410 euro. Il progetto, curato dal Comune di Torino, prevede la ristrutturazione dei servizi igienici, la sostituzione dei giochi usurati, la riorganizzazione degli ingressi, il rifacimento della pavimentazione e l’ampliamento dell’area cani.

Non solo: il piano include anche la valorizzazione dell’emiciclo centrale, dove troveranno spazio zone dedicate alla lettura e alla socialità, oltre al restauro della fontana ornamentale e a interventi mirati per migliorare l’accessibilità a persone con disabilità e famiglie con passeggini.

Un mese e mezzo di ritardo

Rispetto al cronoprogramma iniziale, il cantiere ha accumulato circa un mese e mezzo di ritardo, come confermato lo scorso agosto dall’assessore comunale all’Ambiente Francesco Tresso, durante l’inaugurazione dei giardini Coggiola.

Oggi l’obiettivo è consegnare il parco completamente rinnovato entro la primavera del 2026.