Parella, aperte le candidature per gli “Orti in Officina” 2026-2027

Buone notizie per gli amanti del verde e dell’agricoltura urbana. È ufficialmente aperta la procedura per l’assegnazione degli “Orti in Officina” per il biennio 2026-2027, il progetto che anima l’Officina Verde Tonolli di via Valgioie 45, nel quartiere Parella.

L’iniziativa è rivolta a cittadine e cittadini interessati a gestire gli orti in cassone presenti all’interno del centro, uno spazio dedicato alla sensibilizzazione ambientale, alla cura del verde e alla partecipazione attiva del quartiere.

L’Officina Verde Tonolli ospita infatti diverse realtà associative che collaborano tra loro e con la Circoscrizione 4, promuovendo pratiche sostenibili e socialità di prossimità.

Il progetto “Orti in Officina” non è solo un’occasione per coltivare, ma anche un’esperienza di condivisione, educazione ambientale e presidio del territorio, aperta a chi desidera mettersi in gioco come “contadino urbano”.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 17 gennaio 2026. Tutte le informazioni utili e i contatti per partecipare sono disponibili scrivendo all’indirizzo tonolli.quattro@gmail.com o chiamando il 329.3763776.