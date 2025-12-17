Rifiuti davanti alla scuola, monta la protesta a San Donato

Cumuli di rifiuti a pochi passi da una scuola elementare. Succede a San Donato, dove da giorni i residenti segnalano una situazione di degrado che sta facendo discutere e indignare il quartiere. In via Fossano, in corrispondenza di una postazione di raccolta rifiuti, la spazzatura si accumula ormai da tre giorni senza essere rimossa, proprio accanto a un istituto scolastico frequentato quotidianamente da bambini.

Sacchi abbandonati, materiali ingombranti e rifiuti sparsi sono diventati parte del paesaggio urbano, sotto gli occhi di alunni, genitori e insegnanti. Una scena che, secondo i cittadini, rappresenta un pessimo esempio educativo.

“La scuola dovrebbe essere un luogo protetto”, commentano alcuni residenti, che parlano di una situazione non più tollerabile. La vicinanza con l’edificio Edoardo de Filippo e la Cartiera rende il problema ancora più delicato, soprattutto considerando il continuo passaggio di bambini nelle ore di entrata e uscita.

Ma non si tratta di un caso isolato. Segnalazioni simili arrivano anche da via Don Bosco 77, dove la presenza di rifiuti accumulati da giorni sta creando disagi a chi vive e transita nella zona. Anche qui, i cittadini lamentano una gestione inefficace della raccolta e chiedono interventi rapidi e risolutivi. Sul caso chiederà chiarimenti il capogruppo di Fi in Circoscrizione 4, Walter Caputo.