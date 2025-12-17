Regalo di Natale: azienda di Moncalieri dona ore di pet therapy all’ospedale Santa Croce

Un regalo di Natale che mette assieme impresa, solidarietà e cura. Una storia che parla di lavoro, ma anche di radici, di legami e di responsabilità silenziosa verso la propria comunità. L'ha raccontata Paolo Montagna, sindaco di Moncalieri, ringraziando l'impegno della Graziano Porte & Serramenti a favore della comunità.

Ore di pet therapy per il Santa Croce

"Da 130 anni, a partire da Giuseppe, poi Angelo, Alberto e oggi i fratelli Simone e Filippo, questa famiglia ha attraversato il tempo senza mai perdere ciò che conta davvero: l’idea che fare impresa significhi anche prendersi cura. E in ogni percorso, anche in quello artistico del fratello Matteo, coreografo allo Stabile di Berlino, si riconosce la stessa sensibilità, lo stesso sguardo attento alle persone", sottolinea il primo cittadino. "Graziano è profondamente legato a Moncalieri: nello showroom di Strada Genova 245, nei volti che ogni giorno lavorano con passione, nel rapporto autentico con la città che l’ha vista nascere e crescere. Per questo Natale la famiglia Graziano ha scelto un gesto semplice e potentissimo: donare ore di pet therapy all’Ospedale Santa Croce di Moncalieri, in particolare al reparto di Neuropsichiatria".

Cani che entrano in reparto, occhi che si accendono, sorrisi che tornano. Un sostegno prezioso per il benessere psicofisico dei pazienti, soprattutto dei ragazzi, che sta già portando risultati concreti. "È in momenti come questi che si capisce cosa significa davvero restituire - aggiunge Montagna - Restituire tempo, attenzione, umanità. Restituire un pezzo del proprio successo a chi ne ha più bisogno".

Montagna: "L'importanza di restituire"

"Come sindaco, ma prima ancora come cittadino, ringrazio la famiglia e l’impresa Graziano. Perché la vostra storia non è solo una storia d’azienda: è una storia di cura, di responsabilità e di amore per la comunità", ha concluso il primo cittadino di Moncalieri.